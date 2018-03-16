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سفيرنا بالجابون: تواصلنا مع كل المصريين للمشاركة بالانتخابات ولبوا النداء

الجمعة، 16 مارس 2018 09:58 ص
سفيرنا بالجابون: تواصلنا مع كل المصريين للمشاركة بالانتخابات ولبوا النداء الانتخابات الرئاسية فى الخارج





كتب إبراهيم حسان
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قال السفير أحمد بكر، سفير مصر لدى الجابون، إن عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية ستبدأ فى التاسعة صباحا بتوقيت الجابون، العاشرة صباحا بتوقيت مصر، لإدلاء 200 مصرى بأصواتهم وهم عدد الجالية المصرية المتواجدة هناك.

 

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن السفارة المصرية فى الجابون تواصلت مع كل المصريين تليفونيا، لحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، وبالفعل أبدى جميعهم استعدادهم بحماس للمشاركة، مشيرا إلى أن فريق الأهلى يتواجد حاليا بالجابون لمواجهة فريق مونانا ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وللبعثة حرية الاختيار للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية بالجابون أو فى مصر عندما يتم فتح باب الاقتراع.


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السفير احمد بكر

الجابون

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة 2018




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