سفيرة مصر فى البحرين تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

سفيرة مصر فى البحرين تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسيةالجمعة، 16 مارس 2018 12:51 م
سفيرة مصر فى البحرين
المنامة محمد رشاد
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أدلت سهى الفار، سفيرة مصر بمملكة البحرين بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكانت قد بدأت السفارات والقنصليات المصرية لدى الدول العربية فتح أبوابها صباح اليوم الجمعة، أول أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2018.
يتنافس فى الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسى على ولاية رئاسية ثانية، مع المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ 139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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