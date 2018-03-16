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سفيرة النوايا الحسنة بفرنسا: مصر فى عرس.. ونرد لها الجميل بمشاركة الانتخابات

الجمعة، 16 مارس 2018 02:37 م
سفيرة النوايا الحسنة بفرنسا: مصر فى عرس.. ونرد لها الجميل بمشاركة الانتخابات الدكتورة جيهان جادو





كتب محسن البديوى
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أكدت الدكتورة جيهان جادو، سفيرة النوايا الحسنة لحقوق المرأة بفرنسا، عضو مجلس الحى بفرنسا، أن مصر فى "عرس انتخابى"، والجالية المصرية فى فرنسا لديها شوق كبير كى ترد الجميل للوطن من خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ومعظم المواطنين يستشعرون ذلك، خاصة أن مصر بحاجة إلى أولادها اليوم.

 

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلبية الجالية المصرية فى فرنسا يقيمون فى العاصمة باريس والمدن المحيطة بها، مما يسهل من عملية التنقل لمقر الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية بباريس.

 

وأوضحت أن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات الرئاسية تؤكد مدى اهتمام المصريين بالخارج ليكونوا جزء من صناعة القرار فى مصر، مؤكدة أن هناك مشاركة إيجابية من كافة الجموع المصرية.

 

وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية تقوم بدور كبير فى تامين المقر الانتخابى، وهناك تعاون لمنع أى مشاغبات تخل بالمشاركة فى العملية الانتخابية.


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