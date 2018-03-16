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الجمعة، 16 مارس 2018 05:50 م
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سفر وعودة 1300 مصرى وليبى و250 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 مارس 2018 05:39 م
سفر وعودة 1300 مصرى وليبى و250 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى





مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1300 مصري وليبي ، و250 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 984 إلى الجانب الليبي، بينهم 242 مصريا و742 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 316 بينهم 242 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 74 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 387 ألف و 495 مصريا.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 121 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 149 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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