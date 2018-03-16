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سفارة مصر بكييف: يمكن للناخب التصويت بانتخابات الرئاسة ببطاقة منتهية الصلاحية

الجمعة، 16 مارس 2018 01:57 م
سفارة مصر بكييف: يمكن للناخب التصويت بانتخابات الرئاسة ببطاقة منتهية الصلاحية تصويت المصريين بالخارج





كتبت فاطمة شوقى
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نشرت السفارة المصرية بكييف، بيان لها على صفحة "الجالية المصرية بإسبانيا" بـ"فيس بوك"، بنماسبة حلول موعد انتخابات الرئاسة المصرية، والمقرر انعقادها فى خارج مصر فى الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

 

وتهيب السفارة بالمواطن المصرى المقيد ببطاقته عبارة "مقيد بالخارج" غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وعليه لن يتسنى له التصويت نظرا لعدم وجود موطن انتخابى له وفقا لمحل الإقامة فى مصر، وذلك وفقا للمادة (1) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لعام 2018.

 

كما طالبت السفارة بإمكانية قيام الناخب بالتصويت ببطاقة رقم قومى منتهية الصلاحية، وأكدت أن بطاقة الرقم القومى الصادرة بعد تاريخ 8 يناير 2018 ، وهو تاريخ صدور قرار دعوة الناخبيين للانتخابات الرئاسية، غير مدرجة فى قاعدة بيانات الناخبين ومن ثم عدم إمكانية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الحالية، وسيتم إدراجها فى تحديث لاحق لقاعدة بيانات الناخبين بما سيمكنه من التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

 

تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بيانات السفر المتضمنة للرقم القومى (جوازات سفر مميكنة) حتى تاريخ 6 مارس 2018، ومن ثم جوازات السفر المميكنة الجديدة والمصدرة لأول مرة بعد هذا التاريخ قد تكون غير مدرجة فى قاعدة بيانات الناخبين إلا أنه فى هذا الحالة يمكن التقدم بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومى.

 


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