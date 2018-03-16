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سعر الدولار اليوم الجمعة 16-3-2018 واستقرار سعر العملة الأمريكية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:31 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-3-2018 واستقرار سعر العملة الأمريكية الدولار - صورة ارشيفية





كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 16-3-2018، أمام الجنيه، على سعر أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5530  جنيه للشراء، و17.6832 جنيه للبيع.

وننشر سعر الدولار اليوم فى البنوك المختلفة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، بين بنوك عامة وخاصة، وفيما يلى سعر الدولار

 

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5530  جنيه للشراء

17.6832جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع


سعر الذهب يرتفع بدعم مخاوف سياسية وتراجع سعر الدولار

 

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من انخفاض سعر الدولار ومن الطلب على الملاذات الآمنة فى ظل المخاوف السياسية الأمريكية والتوتر بين المملكة المتحدة وروسيا، وذلك وفقا لرويترز.

غير أن التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة فى اجتماعه الأسبوع المقبل حدت من مكاسب المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.

وثار قلق المستثمرين بسبب تزايد الضبابية السياسية الأمريكية بعد مغادرة اثنين من كبار المسئولين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهما وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون والمستشار الاقتصادى جارى كون.

ونزل الدولار أمام الين اليوم الجمعة، بعد تقرير عن أن ترامب سيقيل مستشاره للأمن القومى مما أذكى المخاوف المرتبطة بالتغييرات التى شهدها البيت الأبيض فى الآونة الأخيرة وتداعيات ذلك على السياسات.

ويقلص انخفاض الدولار من تكلفة المعدن على حائزى العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطى الاتحادى اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة يوم 20 مارس آذار ويستمر يومين، إذ من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة كونه يقلل من جاذبيته للمستثمرين لأن المعدن لا يدر فائدة.

 

 


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أسعار العملات الجمعة 16- 3-2018 واستقرار سعر الدولار

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