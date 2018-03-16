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سريلانكا ترفع الحظر على فيس بوك بعد عنف طائفى

الجمعة، 16 مارس 2018 09:13 ص
سريلانكا ترفع الحظر على فيس بوك بعد عنف طائفى فيس بوك





رويترز
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 قال مسؤولون فى سريلانكا اليوم الخميس إنهم رفعوا الحظر على موقع فيس بوك عقب مناقشات مع شبكة التواصل الاجتماعى.

واستمر الحجب أسبوعا استنادا إلى أن فيس بوك كان يستخدم فى تغذية العنف الطائفى.

وقتل شخصان على الأقل فى اشتباكات الأسبوع الماضى عندما هاجم بوذيون، مساجد وممتلكات لمسلمين فى منطقة كاندى بوسط البلاد.

وقالت الحكومة إن بعض أعمال العنف جاءت بتحريض على فيس بوك، وكانت الحكومة حجبت مواقع فيس بوك وفايبر وواتساب فى السابع من مارس.

وقالت فى بادئ الأمر إن الحجب سيستمر ثلاثة أيام لكن مستخدمين قالوا إنها مددت الحجب دون الإعلان عن ذلك.

وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا فى حسابه على تويتر "بناء على تعليماتى ناقش سكرتيرى (الأمر) مع مسؤولى فيس بوك الذين وافقوا على أن منصتهم لن تستخدم لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف".

وقال إنه أصدر تعليماته لجهاز تنظيم الاتصالات لرفع الحظر المؤقت على الفور.

ويعيش أغلب المسلمين فى سريلانكا فى شرق ووسط الجزيرة ويشكلون ما يصل إلى تسعة بالمئة من سكانها البالغ عددهم 21 مليونا. ويشكل البوذيون 70 بالمئة من سكان البلاد فى حين يشكل المنتمون لعرق التاميل، الذين يدين أغلبهم بالهندوسية، نحو 13 بالمئة.


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