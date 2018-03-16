سجن ناشط إندونيسى 10 أشهر لمطالبته باستقلال مقاطعة بالبلاد

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قضت محكمة إندونيسية بسجن ناشط من مقاطعة بابوا الواقعة شرقى إندونيسيا، 10 أشهر بعدما أدانته بالخيانة لتقديمه عريضة تطالب بإجراء استفتاء حول استقلال هذه المنطقة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه أُلقى القبض على الناشط فى شهر مايو الماضى لتصريحه بأن العريضة المقدمة تم توقيعها من مئات الآلاف من مقيمى (بابوا)، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراحه فى غضون أسابيع لانقضاء المدة، جدير بالذكر أن إندونيسيا قامت بضم مقاطعة "بابوا" عام 1962 مما أشعل صراعات داخلية حول استقلاله.