سامح شكرى يعود للقاهرة بعد زيارة لإيطاليا استغرقت يومين

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عاد سامح شكرى وزير الخارجية، إلى القاهرة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد زيارة لإيطاليا استغرقت يومين.

وترأس شكرى خلال الزيارة اجتماع المؤتمر الدولى لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب وزيرى خارجية الأردن والسويد بالإضافة إلى بيير كرينبول المفوض العام للأونروا باعتبار مصر الرئيس الحالى للجنة الاستشارية للوكالة، وقد تم خلال الاجتماع إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التى يتعين اتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة المتمثلة فى العجز المالى الكبير بموازنة الوكالة لعام 2018 بما أصبح يشكل تهديدا كبيرا للوكالة وتقليص قدراتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

والتقى شكرى، خلال الزيارة مع نظيره الإيطالى أنجلينو ألفانو، حيث أكد الطرفان تطلع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية واستئناف انعقاد مجلس رجال الأعمال المصرى الإيطالى المشترك، وقام وزير الخارجية، مساء أمس، بزيارة مقر السفارة المصرية بروما وتفقد مقر اللجنة الانتخابية هناك واطلع على الاستعدادات التى اتخذتها السفارة لتسهيل عملية تصويت المواطنين من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.