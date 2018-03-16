زوجة فى دعوى طلاق للضرر: "حماتى حاولت تموتنى عشان حامل فى بنت"







كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها ورد حقوقها الشرعية والمالية، بعد أن نشبت بينهم خلافات أسرية دفعت والدة زوجها بمحاولة التخلص منها فور علمها أن نوع الجنين التى تحمله فتاة.

وأضافت الزوجة "سماح.أ.ح" فى دعواها أمام محكمة الأسرة التى حملت رقم 2299 لسنة 2018، أنها تزوجت منذ 19 شهر ، وعاشت فى منزل العائلة برفقة زوجها، وبسبب الخلافات والغيرة التى سببت نشوب خلافات بينها وحماتها، اضطرت إلى مغادرة منزل الزوجية وطلب شراء منزل بعيد عنها، لتجنب المشاكل.

وتتابع: "خلال مدة زواجى القصيرة تعدى زوجى على أكثر من مرة بسبب والدته، لأنها دائمة التنصت على أحاديثهم وتوعدتها بالعقاب وتزويجه من أخرى ، وفى آخر مرة عندما علمت أننى حامل فى بنت هددتنى وطالبتنى بالإجهاض وقالت لى : " أحنا عايزن ولاد".

وأشارت سماح: "الجهل والتسلط أعماها وحاولت التخلص منى ودفعى من على السلم وتركتنى أنزف ورفضت إبلاغ الإسعاف ومساعدتى وقالت لى: "يا ريت تموتى وتخلصينا".

وأكدت الزوجة التى حررت بلاغا اتهمت فيها والدة زوجها بمحاولة قتلها والتسبب فى إجهاضها، أن زوجها حاول تهديدها للتنازل والضغط على اهلها ومحاولة التربص بى وملاحقتى للانتقام منى.