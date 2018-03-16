زوجة ابن ترامب ترفع دعوى لطلب الطلاق فى نيويورك

زوجة ابن ترامب ترفع دعوى لطلب الطلاق فى نيويوركالجمعة، 16 مارس 2018 09:40 ص
ترامب
رويترز
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أفادت سجلات محكمة أن زوجة الابن الأكبر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفعت دعوى طلاق فى نيويورك.
وقالت فانيسا ترامب، وهى عارضة أزياء وممثلة سابقة، وترامب جونيور فى بيان مشترك أمس الخميس "بعد 12 عاما من الزواج قررنا الانفصال".
ونشرت منظمة ترامب التى يشارك الابن فى إدارتها البيان.
ولم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن دعوى الطلاق التى قدمتها فانيسا أمام إحدى محاكم ولاية نيويورك. وقال البيان الذى حث على احترام الخصوصية إن كليهما يكن "احتراما كبيرا" للآخر.
تزوج ترامب الابن وفانيسا فى عام 2005 ولديهما خمسة أطفال.
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