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روسيا تتهم بريطانيا بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

الجمعة، 16 مارس 2018 03:40 م
روسيا تتهم بريطانيا بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





أ ش أ
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قال السفير الروسى لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، إن وزير الخارجية سيرجى لافروف، اتهم بريطانيا بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بسبب فشلها فى التعاون مع موسكو فى حادث "تسميم" الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى الرابع من الشهر الجارى.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، أكد - فى وقت سابق اليوم - أن غاز الأعصاب (نوفيشوك) الذى استخدم فى "تسميم" سكريبال، تم تطويره وتخزينه فى روسيا بشكل غير قانونى، وكانت بريطانيا، أعلنت عن اتخاذ حزمة من الإجراءات ضد موسكو ردا على "تسميم" سكريبال فى مدينة "سالزبرى" بجنوب انجلترا.

 


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