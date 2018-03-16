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الجمعة، 16 مارس 2018 06:18 ص
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ركود فى سوق الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وحائزى الأصفر يرفضون بيعه

الجمعة، 16 مارس 2018 06:00 ص
ركود فى سوق الذهب بسبب ارتفاع الأسعار وحائزى الأصفر يرفضون بيعه الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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دخل سوق الذهب فى مرحلة ركود شبه تام لمدة قاربت على الثلاثين يومًا، نتيجة الارتفاع الكبير للمعدن الأصفر فى سوق الصاغة، جراء استمرار الاضطراب فى سعر الأوقية عالميا والتى تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن الأصفر فى مصر.

 

فى هذا الإطارق، قال شريف فايق عضو شعبة المعادن النفيسة فى غرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار للأعيرة المختلفة ليظل الذهب فى مستوى فوق 650 جنيها ويقل فى بعض الأيام ليسجل 648 جنيها للجرام سبب فى حالة من الركود التام فى عمليات البيع بالنسبة للمنتجات الجديدة أى الذهب الجديد الذى يتم بيعه.

 

وحول عمليات بيع الذهب لحائزى المعدن الأصفر، أشار فايق إلى أنه مع ارتفاع الأسعار المواطن يشعر أن المعدن الأصفر سيواصل الصعود ومن ثم يحتفظ بما لدية من الذهب سواء مشغولات أو جنيهات ذهبية، لذلك ترى الركود فى الطرفين فى عمليات البيع والشراء

 

وأوضح عضو شعبة الذهب – تاجر- أن السعر العالمى المرتفع منذ أكثر من شهرين لتظل الأوقية فوق 1320 دولار جعل الأسعار فى تزايد مستمر إلى جانب تراجع فى الطلب على الذهب فى مصر وكذلك عدم تراجع الدولار فى السوق المصرفى هنا الأمر الذى يجعل الذهب فى مصر مرتفع بصورة كبيرة حاليا.

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 اسعار الذهب اليوم في مصر تخضع للعرض والطب ولكنه لا يؤثر بصورة كبيرة خاصة وأن الشراء أو البيع لا يكون بكميات كبيرة، لكن المعدن الأصفر يتأثر فى مصر بالسعر العالمي للاوقية والتي تتقلب وتتغير متأثره بالاوضاع الخاصة بالدولار أمام العملات الاخرى.


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