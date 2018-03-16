رجل يطلب من محكمة الأسرة استرداد 200 ألف جنيه دفعها مهر لزوجته ـ:"نكديه وضربتنى"







كتبت أسماء شلبى

طالب رجل محكمة الأسرة بإمبابة باسترداد المهر الذى قدمه لزوجته والبالغ 200 ألف جنيه وحرمانها من حقوقها الشرعية والمالية، بعد طلبها الطلاق للضرر، بزعم استحالة العشرة واستحكام الخلاف بينهما .

وأقامت "دنيا.م"" دعوى طلبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها "ناصر عبد المعطى" بعدما رفض زوجها سفرها مع أصدقائها واستنادا لسوء خلقه الذى دفعها للهروب من منزل الزوجية بحسب قولها.

وطالب الزوج أثناء جلسات التسوية فى الدعوى قم 1287 لسنة 2018،باسترداد المهر كون زوجته هى التى تسببت فى الخلافات بينهما لأسباب تافه وتعدت عليه بالضرب المبرح وأحدثت اصابات بالغة بجسده استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوما،وأنها سيدة تعشق النكد، مستندا للمادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على "إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وثبت لهما أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة يقترحا التطليق نظير بدل مناسب تلتزم به الزوجة".

وقدم ناصر شهود أثبتوا أن الإساءة كانت من جانب الزوجة وصورة من محضر الشرطة الذى حرره ضدها وتقارير طبية بتعرضه للضرب وتهربها من تنفيذ حكم بالطاعة.