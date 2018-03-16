رجل أعمال بحرينى ينظم ضيافة أمام السفارة المصرية للترحيب بالناخبين







المنامة محمد رشاد

نظم رجل الأعمال عمار البناى ضيافة خاصة أمام السفارة المصرية بالمنامة تحت شعار قلب واحد لمشاركة الجالية عرسها الديمقراطى، موضحاً أنه حان الوقت لأبناء الخليج لرد الجميل للمصريين الذين ساهموا فى التعليم والمعمار والصحة وكافة المجالات.

وعبر البناى عن سعادته البالغة بحماس وإصرار الناخبين على دعم رئيسهم عبد الفتاح السيسى لمواصلة إنجازاته وإرساء الاستقرار والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وقال البناى نحن فى قلب مصر ومصر فى قلوبنا، مؤكدا أن استقرار مصر ونهوضها هو استقرار الأمة العربية.