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رانيا المشاط تستقبل رئيس منظمة السياحة العربية لبحث سبل التعاون المشترك

الجمعة، 16 مارس 2018 02:03 م
رانيا المشاط تستقبل رئيس منظمة السياحة العربية لبحث سبل التعاون المشترك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة





كتبت ميرفت رشاد
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استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة ، وليد الحناوى الأمين العام المساعد بالمنظمة والوفد،  أمس وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال تشجيع السياحة العربية إلى مصر، مشيدة بالدور الذى تقوم به المنظمة ورئيسها فى تطوير العمل العربى المشترك وتعزيز التبادل السياحى بين الدول العربية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية السياحة العربية باعتبارها مصدر رئيسى  لحركة السياحة الوافدة لمصر، لافتة إلى التنوع السياحى الذى تزخر به مصر من مقاصد سياحية متنوعة تجذب مختلف الفئات السياحية.

ومن جانبه، هنأ آل فهيد المشاط بتولى الوزارة، مشيدا بالنمو والتطور السياحى الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة والذى يرجع إلى الدعم الذى توليه القيادة السياسية بمصر لهذه الصناعة الهامة، بالإضافة الى الأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر.

وأشار رئيس المنظمة إلى أن المنظمة قامت بالتنسيق مع الجانب الإسبانى لتوقيع اتفاقية تؤامة خلال فعاليات مؤتمر فيتور للسياحة بأسبانيا ما بين مدينة شرم الشيخ ومحافظة استبونا باسبانيا لزيادة الحركة السياحية وتنمية التعاون العربى الدولي.

وأوضح آل فهيد أن المنظمة لديها خطط وبرامج تتطلع إلى تنفيذها فى القريب العاجل فى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة من بينها إنشاء مكتب إقليمى للمنظمة العربية للسياحة بمدينة شرم الشيخ، يهدف لتنمية وتطوير السياحة العربية بالمنطقة، بالاضافة إلى مقترح تنفيذ نهائيات البطولة العربية للرياضة الالكترونية بمدينة الغردقة، وإنشاء مركز إقليمى للتدريب والتأهيل بمدينة شرم الشيخ.

كما أشار آل فهيد إلى تطلع المنظمة لإقامة العديد من الملتقيات وورش العمل والتى تخدم القطاع السياحى المصري.

 وخلال اللقاء قام الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة بتسليم الوزيرة نسخة من تقرير الأنشطة والإنجازات الخاصة بالمنظمة لعام 2017م.


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