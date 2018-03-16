رئيس وزراء أستراليا يدين حادث تسميم الجاسوس الروسى فى بريطانيا

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أدان رئيس الوزراء الاسترالى "مالكولم تورنبول" اليوم الجمعة حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق "سيرجى سكريبال" وابنته فى الرابع من الشهر الجارى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (داوننج ستريت) قوله إن "رئيس الوزراء الأسترالى شارك رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" فى إدانتها لهذا العمل المروع ، وأعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة وردها على الهجوم".

من جانبها، أعربت ماى عن شكرها لتورنبول على دعمه القوى لبلادها فى قضية تسميم الجاسوس الروسى، مشيرة إلى أنهما اتفقا على اجتماع المجتمع الدولى من أجل اتخاذ موقف ضد هذا "العمل الخسيس".

يشار إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بالتورط فى حادث تسميم سكريبال ، كما أقدمت على عدد من الخطوات الفورية ضد موسكو أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد على خلفية الحادث.