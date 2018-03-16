رئيس مدينة بركة السبع: انتهاء تجهيز مقرات مبيت قوات تأمين الانتخابات الرئاسية







المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات تامين الانتخابات الرئاسية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بركة السبع أن معظم اللجان بمدارس المركز وسوف يتم توفير كل سبل الراحة للقوات المؤمنة للانتخابات الرئاسية.

وطالب رئيس مركز ومدينة برطة مواطنى بركة السبع بالنزول أيام 26 و27 و28 مارس للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية حتى يكون مظهرا حضاريا يشهد له العالم بأجمعه فى ظل ما تشهده البلاد من تطور فى جميع المجالات على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى.