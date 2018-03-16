رئيس قطاع التليفزيونات بسامسونج لـ"يلا أونلاين": مفاجآة بأسعار الشاشات قريبا







كتب: حسن رمضان

كشف قاسم حسن رئيس قطاع التليفزيونات بشركة سامسونج إلكترونكس مصر، أن مجموعة الشاشات الجديدة التي أطلقتها سامسونج في مؤتمرها الأخير بمدينة نيويورك تتميز بالكفاءة العالية، نظرا لاعتمادها على تقنية QLED التي تتيح للمستخدم الحصول على صورة فائقة الجودة مهما زاد مقاس الشاشة.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين"، أن تقنية QLED تتميز بدقة التفاصيل وواقعية الألوان وانعكاسها، بجانب تزويد الشاشات بأول بروسيسور للتليفزيونات يدعم الذكاء الاصطناعى، والتى تتيح للشاشة التكيّف مع الصورة المعروضة.

وقال رئيس قطاع التليفزيونات بشركة سامسونج إلكترونكس مصر "التليفزيونات الجديدة سيتم إطلاقها خلال النصف الثاني للعام الجاري".

وشدد حسن، على أن شاشات الـ QLED يتم تصنيعها داخل مصر ويتم تصدير جزء كبير منها إلى ما يقرب من 26 دولة حول العالم، جميعها تحمل شعار "صنع في مصر".

وأضاف "شاشات سامسونج متنوعة وتبدأ من 3 آلاف جنيه، وسوف تشهد الفترة المقبلة عدة مفاجآت من جانبنا خاصة لهؤلاء المهتمين بمشاهدة مباريات كرة القدم بمناسبة كأس العالم، وستكون خصومات مذهلة".

أما عن خدمات ما بعد البيع، أوضح حسن أن شركة سامسونج تولي اهتماما كبيرا بخدمات ما بعد البيع من خلال شبكة مراكز صيانة منتشرة بمختلف المناطق، بجانب مراكز الصيانة المتنقلة التي تنتشر في فصل الصيف.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومي الأحد والخميس في الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣ ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.