video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 12:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس "المصرى للتأمين": نسعى لزيادة أقساط التأمين وحملة دعائية كبرى ستصدر قريبا

الجمعة، 16 مارس 2018 12:07 ص
رئيس "المصرى للتأمين": نسعى لزيادة أقساط التأمين وحملة دعائية كبرى ستصدر قريبا علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين





رانيا فزاع
إضافة تعليق

 قال علاء الزهيرى  رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الاتحاد يعمل الآن بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لزيادة أقساط تأمين الشركات من خلال برامج منها برامج تخص التسعير ، وزيادة اهتمام الشركات بالتأمين متناهى الصغر .

وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة  أن الشركات بالتعاون مع الاتحاد تعمل على إصدار وثاق جديدة التى تعتمدها الهيئة سريعا ، بالإضافة إلى العمل على إصدار منتجات تأمينية جديدة .

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للتامين أنهم قاموا بتقديم مقترحات خاصة بإصدار وثائق تأمين إجبارية ،وتشمل تأمين المسئوليات سواء المهنية أو المدنية بالإضافة إلى حملة توعية قوية لزيادة نشر ثقافة التأمين والتأكيد على أهميتها .

وأكد الزهيرى أنهم بصدد إصدار حملة دعائية وترويجية للتامين تستخدم إعلانات جاذبة لهذا القطاع وتزيد من المعرفة به والتوعية بأهميته ،وأشار الزهيرى إلى أن فكرة وصول التغطية لنصف الشعب المصرى أمر ليس مستحيل وإن كان يتسم بالصعوبة .

يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قال فى تصريحات صحفية سابقة إن  الهيئة تسعى  إلى توسعة تقديم التغطية على نصف المجتمع ، كما انهم بدئوا  التشاور فى تقديم التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات والبالغ عددها 23 مليون طالب ، والتأمين على المنشآت الحكومية ، وتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة الموسمية.

واستطرد بجانب ذلك توفير التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات الأهلية ، والذى بلغ نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى ، استفاد منه 2.2 مليون مواطن ، من بينها 70% سيدات ، كما استفاد 40% منها بالصعيد ، التى نستهدف رفع معدلاتها الاقتصادية ، فضلا عن التأجير التمويلى ، والذى يسمح أيضا بتقديم التأجير التمويلى متناهى الصغر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد المصرى للتأمين يناقش تطبيق فكرة مجمعة للتأمين على العمالة اليومية

اليوم.. الاتحاد المصرى للتأمين ينظم ورشة عمل حول "التأمين على أخطار الحروب"

أخبار الاقتصاد

أخبار التأمين

الاتحاد المصرى للتأمين

علاء الزهيرى

الرقابة المالية

هيئة الرقابة المالية




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة