رئيس الطائفة الإنجيلية: المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى







كتبت سارة علام

أكد الدكتور القس أندريه زكى – رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر - أهمية مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية، كونها واجبا وطنيا وحقا دستوريا لا بد من التمسك به، من أجل استكمال مسيرة التقدم التى تخوضها الدولة فى مختلف المجالات.

وأضاف، خلال لقائه عددا كبيرا من الشباب الإنجيلى بمقر أطسا للدراسات والتدريب بالمنيا، أن الشباب هم الحاضر والمستقبل فهم يمثلون أكثر من 60% من عدد السكان، وهم الذين يشكلون نسبة كبيرة فى اختيار قادتهم، لذلك عليهم أن يحافظوا على مستقبل وطنهم الذى قدم مئات الشهداء من أبطال الجيش والشرطة فداء لترابه.

وتابع: لكننا وبفضل تماسكنا استطعنا أن نقف فى مواجهة الإرهاب، متحملين كل النتائج من أجل بناء حاضر ومستقبل لكم"، مؤكدًا أن الدعوة للمشاركة لا تقتصر فقط على الانتخابات الرئاسية بل أيضا انتخابات المحليات التى ستبدأ عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

واختتم: "المشاركة الوطنية هى إحدى أساسيات الرقى والتقدّم، وبناء المجتمع، والتأثير فى كثير من القرارات التى تهمّ صالح الوطن والمواطن".