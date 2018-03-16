رئيس الجالية المصرية بفرنسا ينشر صور إقبال المصريين على التصويت بالانتخابات







كتبت مريم بدر الدين

نشر صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، مجموعة صور لمشاركة المصريين فى فرنسا بالانتخابات الرئاسية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب عبر حسابه: "تحية لكل المصريين الوطنيين فى العالم كله هى دى مصر بولادها الطيبين نزلوا اليوم للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة تحيا مصر معالى القنصل العام بباريس سيرناد جميل تشارك أبنائها من المصريين فرحتهم فى اختيار الرئيس صوتك انزل يا وطنى. تحيا مصر".



صالح فرهود

وأضاف: "بالذمة يا مصرى يا وطنى الأمورة دى تفرح بمصر ونازلة تشارك أهلها وتختار الرئيس القادم لبلدها وأنت نايم لسه وناسى رسالة وضريبة وطنك عليك إنزل وشارك البلاد العربية حاجة تفرح عاوزين أوربا تولع من كثرة المشاركة أوعى تسمع كلام عميل بيعصيك على واجبك صوتك أمانه لبلدك قبل رئيسك أوعى تتكاسل ياوطنى".



فرهود



المصريين فى فرنسا

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.