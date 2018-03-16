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رئيس الأسرة النوبية فى السعودية: الإقبال على الانتخابات فاق الوصف

الجمعة، 16 مارس 2018 08:24 م
رئيس الأسرة النوبية فى السعودية: الإقبال على الانتخابات فاق الوصف سمير إمام، رئيس الأسرة النوبية فى السعودية





كتب: محمد محسن أبو النور
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قال سمير إمام، رئيس الأسرة النوبية فى السعودية، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية فى الخارج بمثابة عرس ديمقراطى فى حب مصر، والدليل على ذلك أن الحضور فاق الوصف، وهذا إن دل على شىء إنما يدل على وطنية المصريين الذين عندما يحسون بالخطر على مصر يكونون يدا واحدة ويقفون موقف رجل واحد فى سبيل مواجهة أى معوقات للتقدم والتنمية.

وأضاف إمام، "إقبال الجالية النوبية فى السعودية على التصويت فى الانتخابات الرئاسية يعنى أن النوبة جزء لا يتجزأ من مصرنا الحبيبة، وحب الوطن يجرى فى عروقنا كما يجرى النيل، والأخوة الذين جاءوا هم الشرفاء الذين يريدون الرد على الشائعات، ويقولون إنه لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتهم".

وفيما بدأ التصويت فى نيوزلندا لفروق التوقيت قبل سائر الدول تعد ولاية لوس أنجلوس آخر مركز انتخابى يغلق أبوابه فى الانتخابات وذلك فى تمام السادسة صباح الإثنين بتوقيت القاهرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيًا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.


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