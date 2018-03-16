رئيسة وزراء نيوزيلندا تدين حادث تسميم الجاسوس الروسى

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أدانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن"، حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق "سيرجى سكريبال"، وابنته، فى الرابع من الشهر الجارى.

وأعربت أرديرن - فى بيان مشترك مع وزير الخارجية النيوزيلندى "وينستون بيترز"، نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية مقتطفات منه، اليوم الجمعة - عن دعم بلادهما الكامل لحق المملكة المتحدة فى اتخاذ الإجراء الذى تراه مناسبا ، وذلك ردا على هذا الانتهاك للقانون الدولى على أراضيها، يشار إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بالتورط فى حادث تسميم سكريبال ، كما أقدمت على عدد من الخطوات الفورية ضد موسكو، أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد على خلفية الحادث.