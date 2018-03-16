ديلى ميل تنشر فيديو "صادم" يظهر الطالبة مريم قبل لحظات من الهجوم عليها







كتبت رباب فتحى

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية لقطات فيديو وصفتها بالـ"الصادمة" تظهر الطالبة المصرية مريم مصطفى، قبل لحظات من تعرضها لهجوم فى نوتنجهام، وإصابتها بطريقة تسببت بوفاتها فى وقت لاحق من هذا الهجوم.



مريم طالبة الهندسة

وتُركت مريم مصطفى فى غيبوبة بعد اعتداء بالشارع فى 20 فبراير الماضى وتوفيت متأثرة بجراحها يوم الأربعاء الماضى.

وقالت الصحيفة أن اللقطات المزعجة تظهر فتاة تصرخ فى مريم خلال مشادة يعتقد أنها وقعت فى حافلة قبل وقت قصير من الهجوم.



الطالبة مريم

وطالب والد محمد مصطفى بالعدالة لابنته، فيما دعت السلطات المصرية بريطانيا للتعجيل بنتائج التحقيقات للكشف عن ملابسات وفاة طالبة الهندسة.

وقال مصطفى والد مريم: "أريد العدالة لابنتى، وضمان ألا يحدث هذا لفتاة أخرى أو صبى آخر، كانت ابنتى مثل الملاك، تحب أن تساعد الآخرين وتقدم المساعدة، لقد كانت تعنى لى العالم".



مريم

وأضاف والد مريم فى حديثه عما قالته له بعد الهجوم: "كانت مستاءة للغاية لأنها لم تكن تعرف لماذا فعلوا ذلك لأنها لم تكن تعرفهم، وأخبرتنى أن هؤلاء الأشخاص جاءوا إليها وسألوها "هل أنتى بلاك روز"، فقالت: "لا أسمى مريم"، ثم بدأوا يضربوها".