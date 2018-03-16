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الجمعة، 16 مارس 2018 03:28 م
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دبلوماسى روسى: على موسكو ولندن إجراء مشاورات حول سكريبال

الجمعة، 16 مارس 2018 02:10 م
دبلوماسى روسى: على موسكو ولندن إجراء مشاورات حول سكريبال الكولونيل السابق فى الاستخبارات الروسية سيرجى سكريبال





موسكو (أ ش أ)
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أعلن مبعوث روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين ، اليوم الجمعة، أن موسكو تقترح على لندن إجراء مشاورات ثنائية حول قضية تسميم الكولونيل السابق فى الاستخبارات الروسية سيرجى سكريبال .

وقال شولجين - وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "لقد اقترحنا، وحتى الآن نصر على أن نحل هذه القضية مع البريطانيين عبر المشاورات الثنائية، لأن هذا ما تنص عليه معاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية) ".

وكانت بريطانيا قد وجهت اتهامات لروسيا بالتورط فى تسميم الكولونيل السابق بالاستخابارات العسكرية الروسية وابنته بالغاز السام.

 


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