دار الإفتاء تعلن موعد البرنامج السادس لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج







كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك فى البرنامج السادس لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ الذى سيقام فى المدة من 2/4/2018 إلى 16/5/2018، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

وقالت دار الإفتاء إن الهدف العام من البرنامج: تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التى يواجهها الزوجان.

ويتوقع من المتدرب فى نهاية البرنامج أن يكون قادراً على: إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، فهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية،التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

وعن مدة البرنامج: يستغرق البرنامج ستة أسابيع، على مدار يومين فى الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين فى اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية، قيمة الاشتراك: 80 جنيها مصريا.

وطريقة الاشتراك بالبرنامج: على الراغبين فى الاشتراك بالبرنامج زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية.

مواعيد تلقى الاشتراك في البرنامج من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس، وللاستفسار يمكن الاتصال على (01144802021) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس.