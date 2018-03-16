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الجمعة، 16 مارس 2018 02:07 م
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خالد حنفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر ببيروت

الجمعة، 16 مارس 2018 01:51 م
خالد حنفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر ببيروت خالد حنفى خلال مشاركته فى انتخابات الرئاسة





كتب مدحت وهبة
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أدلى اليوم الجمعة الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية ببيروت بصحبة السفير نزيه النجارى سفير مصر فى لبنان، وأعضاء السفارة المصرية وعدد من الجالية المصرية فى لبنان وذلك تأدية لواجب المشاركة فى العملية السياسية فى مصر.
 
وأكد الدكتور خالد حنفى أن المشاركة فى العملية الانتخابية تأتى إيمانًا بأن مسيرة التقدم فى مصر تحتاج إلى مشاركة الجميع وفى ذات الوقت نقل مدى اهتمام المصرين خارج بلادهم بممارسة حقوقهم السياسية كمواطنين فى دولة عصرية تتقدم سياسيًا واقتصاديًا.
 

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الانتخابات الرئاسية

خالد حنفى




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