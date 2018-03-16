خالد حنفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر ببيروت







كتب مدحت وهبة

أدلى اليوم الجمعة الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية ببيروت بصحبة السفير نزيه النجارى سفير مصر فى لبنان، وأعضاء السفارة المصرية وعدد من الجالية المصرية فى لبنان وذلك تأدية لواجب المشاركة فى العملية السياسية فى مصر.

وأكد الدكتور خالد حنفى أن المشاركة فى العملية الانتخابية تأتى إيمانًا بأن مسيرة التقدم فى مصر تحتاج إلى مشاركة الجميع وفى ذات الوقت نقل مدى اهتمام المصرين خارج بلادهم بممارسة حقوقهم السياسية كمواطنين فى دولة عصرية تتقدم سياسيًا واقتصاديًا.