حملة لصيانة أعمدة الإنارة بكوبرى المدير ومزلقان السكة الحديد بدسوق

حملة لصيانة أعمدة الإنارة بكوبرى المدير ومزلقان السكة الحديد بدسوقالجمعة، 16 مارس 2018 04:38 م
صيانة أعمدة الأنارة بكوبرى المدير ومزلقان السكة الحديد بدسوق
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تشهد منطقة كوبرى المدير ومزلقان للسكة الحديد بدسوق أعمال صيانة أعمدة الإنارة بكوبرى المدير ومزلقان السكة الحديد بمنطقة السنترال.
قال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق إن كوبرى المدير المدخل الوحيد لمرور السيارات ذات الحجم الكبير لمطحن دسوق، الذى يعمل على مدار اليوم، لذا وجه بمراجعة الإنارة العامة بهذه المنطقة الحيوية، وتابع المهندس رجب الراعى صيانة أعمدة الإنارة بكوبرى المدير، ومزلقان السكة الحديد بمنطقة السنترال نظرا لأهميته.
وقال الحشاش جار مراجعة مناطق اللجان الانتخابية لعمل الصيانة وتزويدها بكشافات إضافية ثابت، بناء على تعليمات مشددة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.
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