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حلقة نقاشية بـ"القومى للبحوث" عن "أبعاد المواطنة الفعالة فى مصر"

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
حلقة نقاشية بـ"القومى للبحوث" عن "أبعاد المواطنة الفعالة فى مصر" غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





كتب أحمد إسماعيل
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يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، 20 مارس الجارى حلقة نقاشية بعنوان: "نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام فى أبعاد المواطنة الفعالة فى مصر"برعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيـس مجلـس إدارة المركـز.

وذكرت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، مدير المركز والمشرف العام على الحلقة النقاشية، فى تصريحات صحفية، أن إجراء الاستطلاع فى هذا التوقيت وعقد هذه الحلقة النقاشية يأتي فى إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برصد كافة القضايا المجتمعية، وإخضاعها للتدقيق والتحليل العلمى وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يشهدها المجتمع المصري في الوقت الراهن.

وأجرى قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز استطلاعاً للرأى على عينة ممثلة من الجمهور العام في عدد من محافظات الجمهورية لرصد أبعاد قضية المواطنة الفعالة مع التركيز على المشاركة السياسية باعتبارها حقاً دستورياً من ناحية وبعداً أساسياً من أبعاد المواطنة الفعالة من ناحية اخرى.

وأشارت مديرة المركز إلى أن برنامج الحلقة النقاشية يركز على مجموعة من المحاور أهمها ، معرفة مدى اهتمام المواطنين بالشأن العام وصور هذا الاهتمام.

و رصد اتجاهات المواطنين بشأن المشاركة السياسية فى الاستحقاقات المقبلة، وتحديد احتياجات المواطنين من الرئيس القادم.

جدير بالذكر أن افتتاح الندوة يشهد حضور عدد من الوزراء والمسئولين من جهات تنفيذية مختلفة بالدولة، بالاضافة إلى الباحثين والأكاديمين والمهتمين بالشأن العام في مصر.

ويستعـــــــرض النتائــــج  الدكتور حسن سلامة المشـرف على الاستطلاع، والدكتورة حنان أبوسكين الباحث الرئيس، والدكتورة عبير صالح العضو الإحصائى، ويعقـــــــب علـــــــى النتائــــــج  اللواء رفعت قمصان، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل،  الدكتـــــــورة نجــــــوى الفـــــــوال، الدكتـــــــور إكـــــــرام بــــــــدر الدين، الدكتورة هويدا عدلى، الدكتور أيمن عبدالوهاب، الدكتور نبيل صمويل، الكاتبة سناء السعيد.

 

 

 


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