حظر الأسلحة الكيميائية: الغاز المستخدم فى "تسميم" سكريبال غير مسجل لدينا







لاهاى (أ ش أ)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة، أن نوع غاز الأعصاب المستخدم فى "تسميم" الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته، غير مسجل لديها وأنه لم يتم إبلاغها به من قبل أيه دولة من الدول الأعضاء بها.

وأضافت المنظمة - حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن المنظمة، مقرها لاهاى بهولندا، بصدد اتخاذ إجراءات فى هذا الشأن غير أنها لم تفصح شكل هذه الإجراءات، ولكن ممثل بريطانيا لدى المنظمة صرح - هذا الأسبوع - بأن السلطات والشرطة البريطانية يعملان على السماح للمنظمة بالتحقق من نوع غاز الأعصاب المستخدم فى "التسميم".