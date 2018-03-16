حساب الرئيس على "فيس بوك" ينشر صور استقباله لكأس العالم فى مصر







كتبت مريم بدر الدين

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة صور من استقبال الرئيس أمس لكأس العالم خلال جولته فى مصر، على هامش الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة.

كانت قد وصلت صباح اليوم، الخميس، طائرة كأس العالم إلى مطار القاهرة فى إطار الحملة الترويجية للكأس، والتى تشمل على 91 مدينة و51 دولة فى ست قارات برعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



الرئيس مع بعثة الفيفا



جانب من الاستقبال

ووصل كأس العالم إلى مطار القاهرة برفقة نجم الكرة القدم الفرنسية كريستيان كاريمبو والوفد المرافق له وسط حضور إعلامى مكثف، لاستكمال باقى المراسم الترويجية للحدث.



الرئيس يحمل كأس العالم



مصافحة الرئيس لبعثة الفيفا