حزب الله: الجيش السورى يسيطر على بلدة جسرين فى الغوطة الشرقية

حزب الله: الجيش السورى يسيطر على بلدة جسرين فى الغوطة الشرقيةالجمعة، 16 مارس 2018 04:31 م
قوات الجيش السورى
رويترز
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أعلن الإعلام الحربى لحزب الله، اليوم الجمعة، أن الجيش السورى يسيطر على بلدة جسرين فى جيب الغوطة الشرقية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه لم يكن هناك أى استخدام للأسلحة الكيميائية فى منطقة الغوطة الشرقية بسوريا.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايجور كوناشينكوف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الأنباء التى زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية فى حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أى تأكيدات، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت عن استخدام القوات السورية فى حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.
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