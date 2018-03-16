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حبس طالب إعدادى قتل زميله بـ20 طعنة بعد رفضه ممارسة الشذوذ معه بالشرقية

الجمعة، 16 مارس 2018 10:54 ص
حبس طالب إعدادى قتل زميله بـ20 طعنة بعد رفضه ممارسة الشذوذ معه بالشرقية المجني عليه





الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية، برئاسة جمعة الششتاوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس طالب بالصف الثانى الإعدادى، لقتله زميله بـ20 طعنة لرفضه ممارسة الشذوذ معه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من الأهالى بعزبة السكرتو التابعة لقرية شنبارة المنقلا، بمركز ديرب نجم، بالعثور على جثة داخل جوال.

 

وبالفحص تبين أن الجثة لطالب يدعي" محمد. م. ع " 14 سنة طالب بالإعدادية، مقتولا بعدة طعنات، وتمكن ضباط مباحث مركز ديرب نجم، برئاسة الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب نجم، من تحديد المتهم، وتبين أ نه يدعى" م. ع. س " طالب بالصف الثاني الإعدادي، وزميل المجني عليه، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلي مشاجرة لرفض المجني عليه ممارسة الشذوذ مع المتهم، فانهال عليه بسلاح أبيض مطواة، وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.

 


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