حبس المتهمين بالنصب على الضحية الثانية لأحد مواقع التسوق بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان برئاسة خالد صلاح مدير نيابة العاشر، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بسرقة طالب جامعى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد استدراجه من القاهرة، إلى مدينة العاشر من رمضان، بعد وهمه بتوفير عدسة كاميرا يحتاجها الطالب، وقاموا بسرقته والتعدى عليه بالضرب المبرح.

شكل ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وتم تحديد الجناة وضبطهم وبحوزتهم الكاميرا والملبغ المالى الخاص بالطالب، فى 24 ساعة.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، من "إسلام حاتم" طالب بالفرقة الثانية بالمعهد المدنى للهندسة وتكنولوجيا الطيران، مقيم كفر الشيخ، يتهم فيه مجهولين بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس، فضلًا عن سرقتهم شنطته الشخصية والتى كانت تحتوى على كاميرا ومبالغ مالية كانت بحوزته لشراء عدسة من أحد الجناه.

وأوضح مُقدم البلاغ فى بلاغه الذى حمل رقم 2899 جُنح أول العاشر لسنة 2018، أن أحد الجناة كان يُدعى "فريد" وأنه تعرف عليه عبر موقع تسوق إلكترونى شهير، حيث كان الطالب يبحث عن عدسة كاميرا للبيع، وتصادف عرضها للبيع من قِبل المتهم الأول "فريد".

وقال مُقدم البلاغ إنه بعث رسالة إلى صاحب الإعلان "المتهم الأول"، حيث تم الاتفاق على أن يكون لقاءهم فى موقف "الأردنية" بمدينة العاشر من رمضان، إلا أن الأخير أخبره بحضوره إليه فور خروجه من العمل، وطلب منه الذهاب معه إلى منزله لإحضار العدسة، واستقلوا فى سبيل ذلك سيارة سرفيس إلى المجاورة رقم 6، وفى منتصف الطريق هبط اثنين من الركاب، وبعدها بدقائق قليلة طلب "فريد" من السائق التوقف وهبط برفقة المجنى عليه، وما هى إلا دقائق حتى فوجئ بأحد المتهمين اللذين هبطا من السيارة قبله، يهوى بقطعة خشبية "شومة" على رأسه فيما ضربه الآخر بسلاح أبيض "مطواة"، بينما تمكن "فريد" من سرقة الشنطة الخاصة به، والتى تحتوى على كاميرا وثمن العدسة، ولاذ الجناه بالفرار.

وأشار المجنى عليه أن جراح رأسه احتاجت 29 غرزة طبية لتقطيبها، فيما أصيب بثلاثة جروح بوجهه، وبعد عمل الإسعافات اللازمة له بمستشفى "التأمين الصحى" بالعاشر من رمضان، تمكن ضباط قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازى رئيس المباحث ومعاونيه، وبإشراف العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، و اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من تحديد الجناة وضبطهم وهم كل من "بيشوى.ر.م" عامل بمصنع بلاستيك بالعاشر، و"نادر.س.ر" عامل مقيم العاشر، و"بناس.أ.ك" طالب مقيم العاشر، وضبط بحوزتهم الكاميرا الخاصة بالمجنى عليه والمبلغ المالى الذى كان بحوزته، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.