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حالة الطقس اليوم الجمعة 16/3/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 16 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 16/3/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية دافئ علي الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة علي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر
 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة علي بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن
 

نهارًا: توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً في المناطق الجبلية مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويستمر لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع مع ساعات الصباح والظهيرة، هطول زخات محلية خفيفة من المطر بمشيئة الله، في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:تسود أجواء باردة في عموم المناطق، وبشكل لافت مع ساعات الليل المتأخرة، ويحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السهول مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


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