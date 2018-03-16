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الجمعة، 16 مارس 2018 06:39 م
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جيش الاحتلال: عملية الدهس فى جنين متعمة تستهدف الجنود

الجمعة، 16 مارس 2018 06:39 م
جيش الاحتلال: عملية الدهس فى جنين متعمة تستهدف الجنود عملية دهس - أرشيفية





(رويترز)
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن واقعة الدهس فى الضفة الغربية هى هجوم فلسطينى متعمد يستهدف جنودا.

وقتل جنديين وأصيب 3 آخرين في عملية دهس وقعت جنوب مدينة جنين الفلسطينية

 


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جيش الاحتلال

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