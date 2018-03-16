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جهاز تنمية المشروعات: ننفذ برامج مختلفة لدعم السيدات فى مجال ريادة الأعمال

الجمعة، 16 مارس 2018 02:00 ص
جهاز تنمية المشروعات: ننفذ برامج مختلفة لدعم السيدات فى مجال ريادة الأعمال نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة





كتب – إسلام سعيد
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قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يعتبر من أهم محاور استراتيجية الجهاز فى هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالسيدات والفتيات سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية، مع التوسع فى تقديم الخدمات غير المالية ممثلة فى خدمات تدريبة وفنية جديدة ومتطورة لتشجيع المرأة المصرية على ريادة الأعمال والدخول فى العمل الحر.

 

وأضافت جامع فى تصريحات خاصة، أن الجهاز يقوم بتنفيذ العديد من برنامج دعم سيدات الأعمال بالتعاون مع الجهات المانحة وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال لدى المرأة المصرية من أجل دعم التنمية الاقتصادية ومساعدتها على رفع مستواها المعيشى من خلال تطوير مشروعاتهن الصغيرة أو المتناهية الصغر القائمة أو تشيجعهم على اقامة هذه النوعية من المشروعات بالإضافة إلى فتح افاق للتكامل بين مشروعاتهن بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى المشروعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية.

 

 وأشارت إلى قيام الجهاز باطلاق مبادرة تدريب السيدات والفتيات على الصناعات الحرفية فى مختلف المحافظات وينفذ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرة فى هذا المجال وتهدف تلك المبادرة الى رفع كفاءة السيدات والفتيات وتدريبهن على بعض الصناعات الحرفية والتراثية وتنمية قدراتهن ومهاراتهن الحرفية والإدارية حتى يتمكنن من اقامة مشروع صغير أو متناهى الصغر.

 

 


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نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة




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