جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب 5.4 طن معسل فى حاوية تمور







كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة السيد نجم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات وإدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الدخان المعسل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية رقم10 لسنة 2006 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة للصادر بمحاولة إحدى الشركات بتصدير أصناف مخالفة لما هو مقر عنه بالمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم BMOU9776229 بيان جمركى رقم 3539 لسنة 2015 صادر نهائى ومشمولها عبارة عن 1192 كرتونة تمر مهروس بوزن صافي 23.7 طن بقيمة 18 ألف و 960 دولار أمريكى ومصدرة الى أستراليا.

تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة، فتبين وجود 910 كرتونة بها 18 ألف و 200 عبوة تمر مهروس (عجوة) بوزن 18.2 طن، 270 كرتونة بها 5 آلاف و 400 عبوة مطابقة تماما للعبوات السابقة للتمور من ناحية الشكل والوزن والمرقوم ولكن بها دخان معسل خام الصنع نكهات مختلفة بوزن 5.4 طن، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و350 ألف جنيه.

قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وإخطار الجهات المختصة.