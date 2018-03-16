جامعة المنوفية تسجل سبقا علميا جديدا بإنشاء مراكز تميز بها







المنوفية - محمود شاكر

عقدت جامعة المنوفية جلسة تباحثية بين الجامعة ووفدا من وزارة الاتصالات لبحث سبل تفعيل مبادرة إنشاء مراكز تميز داخل الجامعات المصرية "center excellency" لإقامة باكورة هذه المراكز على أرضها، ويكون لها السبق فى ذلك بتوجيه ورعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

انعقدت الجلسة بمقر إدارة الجامعة وبحضور كل من الدكتور أسامة عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمعلومات الجامعة، وشيرين هارون قطاع تطوير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، ووائل مصطفى events unit manager، وأحمد الغريب regional events senior specialist فى إطار التعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الاتصالات، وسعى الجامعة الدائم للتميز فى تكنولوجيا المعلومات.

وتمت مناقشة عدة محاور أهمها، قيام جامعة المنوفية بتخصيص مكان لإنشاء معامل متخصصة فى اثنين من المحاور التكنولوجية الحديثة، والتى يقوم على اختيارها نخبة من أساتذة القطاع الهندسى بالجامعة، وتتولى الجامعة من خلال أساتذتها وباحثيها إدارة مراكز ومعامل التميز، وتتولى وزارة الاتصالات القيام بأعمال التشييد والبناء المناسبة لإنشاء هذه المعامل، على أن يشمل المبنى المخصص لذلك بالإضافة لمعامل حاضنة للشركات الناشئة، خاصة تلك الناتجة عن الابتكارات والأفكار التى تم تدشينها و تنفيذها داخل معامل التميز، كما تتولى وزارة الاتصالات توفير الشركات الداعمة التى تضمن استمرارية تحديث المعامل ودعم الشركات الناشئة، وقد تم تحديد إطار زمنى مداه ستة أشهر لتنفيذ المبادرة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تسجل سبقا علميا جديدا فى ظل أهمية ودور هذه النوعية من المعامل فى دفع الحركة البحثية والابتكارية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، بوصفها الأكثر تداخلا فى شتى مناحى العلوم.