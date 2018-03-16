توفير 1959 فرصه عمل للشباب خلال عام بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، توفير عدد 1959 فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال 1076 مشروعا متنوعا بقيمة 32.6 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتي 28 فبراير 2018 من خلال مبادرة المشروع القومي للتنمية البشرية (مشروعك ) بالمحافظة وشملت المشروعات ( محلات تجاريه - بقاله - بيع اسماك مجمده – توريد مواد بناء – مستحضرات تجميل – بيع زيوت – صيانه اجهزه – ورش – صيانه اجهزه – استوديو تصوير – مغسله وغيرها من المشروعات الصغيره .

وأشار المحافظ فى بيان له استمرار تلقى طلبات الشباب الراغبين فى إقامة مشروعات من ابناء المحافظة،وذلك فى إطار خلق آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل حقيقيه للشباب بعيدا عن الوظائف الحكوميه والدخول لسوق العمل الحر.