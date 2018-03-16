تنفيذ 737 حكما جنائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للعقيد هشام فكرى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بتكثيف الحملات على كل الأقسام والمراكز الشرطية لضبط الهاربين من الأحكام وتحصيل الغرامات واجبة الدفع، فقامت حملات مكبرة شارك فيها رؤساء مباحث الأقسام والمراكز وضباط التنفيذ بالأقسام، وأسفرت الحملة عن ضبط 248 محكوم عليهم بإجمالى أحكام 737 حكما، وبلغت عدد الغرامات واجبة الدفع نحو 33 غرامة، وضبط 100 مخالفة وبلغت جملة المبالغ المحصلة نحو 91550 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق.