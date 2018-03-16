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تنفيذ 144 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

الجمعة، 16 مارس 2018 06:24 م
تنفيذ 144 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح اللواء هشام نصر مدير امن مطروح





مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 144 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
 
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 57 حكم جزئي و8 أحكام مستأنفة و65 حكم بغرامات و13 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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