تنفيذ 144 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 144 حكما قضائيا وفحص 27 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 17 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 57 حكم جزئي و8 أحكام مستأنفة و65 حكم بغرامات و13 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.