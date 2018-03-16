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تليجراف: غاز الأعصاب كان فى أمتعة ابنة الجاسوس الروسى

الجمعة، 16 مارس 2018 11:37 ص
تليجراف: غاز الأعصاب كان فى أمتعة ابنة الجاسوس الروسى الجاسوس الروسى السابق وابنته





لندن (رويترز)
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أفادت صحيفة تليجراف البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن غاز الأعصاب الذى استخدم فى تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال وضع فى حقيبة ابنته قبل أن تغادر موسكو.

وعثر على سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فاقدى الوعى خارج مركز تجارى فى مدينة سالزبرى بجنوب انجلترا يوم الرابع من مارس، ونقلا إلى المستشفى حيث يرقدان فى حالة حرجة منذ ذلك الحين.

وبحسب شرطة مكافحة الإرهاب فإن يوليا سكريبال سافرت من موسكو إلى لندن يوم الثالث من مارس.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر إن المحققين البريطانيين يجرون تحقيقاتهم بناء على فرضية تفيد أن قطعة من ملابس أو أدوات زينة أو هدية مشبعة بالمادة السامة فُتحت فى منزل سكريبال فى سالزبري.

وقالت بريطانيا إن المادة السامة، التى تعرض لها أيضا شرطى بريطانى فى الموقع، هى غاز الأعصاب القاتل (نوفيتشوك) الذى كان الجيش السوفيتى أول من طوره.

وبعد أول استخدام معروف لسلاح من هذا النوع فى هجوم على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ألقت بريطانيا باللوم على موسكو وأمهلت 23 روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسى بالسفارة الروسية فى لندن، أسبوعا للرحيل.

وطالبت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا معا روسيا أمس الخميس بتفسير لما حدث. ونفت موسكو أى ضلوع فى الهجوم.

 


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