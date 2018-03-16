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تعيين المارشال الجوى مجاهد أنور خان رئيسا لأركان القوات الجوية الباكستانية

الجمعة، 16 مارس 2018 03:01 م
تعيين المارشال الجوى مجاهد أنور خان رئيسا لأركان القوات الجوية الباكستانية رئيس وزراء باكستان - أرشيفية





أ ش أ
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أصدرت الحكومة الفيدرالية الباكستانية، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين المارشال الجوى مجاهد أنور خان، رئيسا جديدا لأركان القوات الجوية الباكستانية.

وأوردت صحيفة دون الباكستانية - على موقعها الإلكترونى - أن المارشال مجاهد خان، سيتسلم القيادة فى 19 مارس الجارى، عندما يتقاعد رئيس أركان قائد الجيش الحالى مارشال سهيل أمان من منصبه.

وكان "خان"، قد تولى سابقا قيادة قسم الدفاع الجوى التابع للقوات الجوية الباكستانية فى ديسمبر 1983، وخلال الفترة التى قضاها خان فى أكاديمية القوات الجوية الباكسانية، تسلم المشير خان سيف الشرف وأفضل طيار رائد ورئيس لجنة الأركان المشتركة لرئيس هيئة الأركان، وفى الوقت الحاضر، لدى خان منصبان، الأول كنائب لرئيس أركان القوات الجوية الباكستانية (للدعم)، والثانى المدير العام للقيادة الاستراتيجية للقوات الجوية فى المقر الجوى فى إسلام أباد.


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