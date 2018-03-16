تعليم القليوبية تفوز بالمركز الأول بمسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن توجيه عام المكتبات بالمديرية حقق عددا من المراكز المتقدمة فى مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع قطاع الخدمات والأنشطة والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والإدارة العامة للمكتبات.

وأشار عجلان فى بيان له ، إلى أن التصفيات النهائية أسفرت عن فوز فريق مدرسة علاء أبو سليم الثانوية بنات بإدارة قليوب التعليمية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية تلاها فى المركز الثانى والثالث فريقى محافظتى المنوفية والغربية.

وفي المرحلة الإعدادية فازت مكتبات القليوبية بالمركزالثانى بعد محافظة الغربية التى حصدت المركز الأول، وفي المرحلة الابتدائية حصدت المركز الثالث حيث سبقتها محافظتا المنوفية والجيزة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، أنه سيتم تكريم المدارس الفائزة وتوجيه المكتبات بالمديرية والإدارات الفائزة بالمسابقة التى أجريت تنفيذا لخطة المسابقات للإدارة العامة للمكتبات، حيث تم الإعداد لها بشكل جيد ثم تقييم المكتبات المرشحة للاشتراك في المسابقة المكتبات النموذجية وتم ترشيح مكتبة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات بإدارة العبور للمرحلة الابتدائية ومكتبة مدرسة هدى شعراوي الاعدادية بنات بإدارة شرق شبرا الخيمة للمرحلة الإعدادية، ومكتبة مدرسة الشهيد علاء أبو سليم الثانوية بإدارة قليوب للمرحلة الثانوية، وحصلت القليوبية على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية لتحصل على المركز الأول في المرحلة الثانوية والمركز الثاني في المرحلة الإعدادية والمركز الثالث في المرحلة الابتدائية.

ووجه الشكر للموجه العام للمكتبات محمد علاء الدين علي والموجه الأول للنشاط أسامة فتحي عبد الله ولفريق إدارة قليوب الموجه الأول سيد عبد الصمد، إدارة شرق شبرا الموجه الاول بها زينب الشافعي وموجه مشرف العبور نادية عبد الغني.

وطالب عجلان بالمزيد من الإنجازات التى تنعكس على صورة التعليم بالمحافظة وترفع من شأنها.