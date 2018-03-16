video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الشرقية: 15 إدارة تعليمية تشارك فى فعاليات معرض البرمجيات

الجمعة، 16 مارس 2018 01:11 ص
تعليم الشرقية: 15 إدارة تعليمية تشارك فى فعاليات معرض البرمجيات رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية





الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه شهد فعاليات معرض البرمجيات الخاص بالكمبيوتر التعليمى بمديرية التربية والتعليم، بمعامل مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بنين، تحت إشراف إيمان عبد الفتاح موجه عام كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن 15 إدارة تعليمية شاركت بالمعرض. وضم المعرض أعمال الطلاب والمعلمين المتميزة، فى مجالات الكمبيوتر المختلفة من إنشاء مواقع وعمل برمجيات وبرامج تحكيم ( ريبورت ) وعروض توضيحية، والأعمال الخاصة بوحدة البرمجيات .

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه كرم الطلاب المشاركين فى المعرض، وكذلك الطلاب والمعلمين اللذين حصلوا على شهادات من "مايكروسوفت" من خلال أكاديمية "ميكروسوفت" الشرقية بتوجيه الكمبيوتر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب محمد إسماعيل بمؤتمر دعم السيسى: بصمة الحبر الفسفورى تاج على رؤوسنا

راعى كنيسة الوراق بمؤتمر دعم السيسى: من يحاول شق وحدة المصريين سيغرق (فيديو)

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

"الوطنية للانتخابات": مؤتمران صحفيان يوميا للوقوف على أحداث التصويت بالخارج

"الوطنية للانتخابات": مؤتمران صحفيان يوميا للوقوف على أحداث التصويت بالخارج

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة