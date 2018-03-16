تعليم الشرقية: 15 إدارة تعليمية تشارك فى فعاليات معرض البرمجيات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه شهد فعاليات معرض البرمجيات الخاص بالكمبيوتر التعليمى بمديرية التربية والتعليم، بمعامل مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بنين، تحت إشراف إيمان عبد الفتاح موجه عام كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن 15 إدارة تعليمية شاركت بالمعرض. وضم المعرض أعمال الطلاب والمعلمين المتميزة، فى مجالات الكمبيوتر المختلفة من إنشاء مواقع وعمل برمجيات وبرامج تحكيم ( ريبورت ) وعروض توضيحية، والأعمال الخاصة بوحدة البرمجيات .

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه كرم الطلاب المشاركين فى المعرض، وكذلك الطلاب والمعلمين اللذين حصلوا على شهادات من "مايكروسوفت" من خلال أكاديمية "ميكروسوفت" الشرقية بتوجيه الكمبيوتر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.