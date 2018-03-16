تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرة

شهدت بعض الطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي بعض الكثافات المرورية حيث شهد طريق صلاح سالم وكوبرى اكتوبر زحام مروري فى الطريق المتجه الى مطار القاهرة الدولي.

فيما شهد الطريق الدائرى سيولة مرورية من الجانبين المتجه الى مطار القاهرة الدولي ، كما شهدت مداخل المطار المختلفة سيولة مرورية وانتظام الخدمات الأمنية والأكمنة .