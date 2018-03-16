تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرة

تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرةالجمعة، 16 مارس 2018 09:46 م
مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد حمادة
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شهدت بعض الطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي بعض الكثافات المرورية حيث شهد طريق صلاح سالم وكوبرى اكتوبر زحام مروري فى الطريق المتجه الى مطار القاهرة الدولي.
فيما شهد الطريق الدائرى سيولة مرورية من الجانبين المتجه الى مطار القاهرة الدولي ، كما شهدت مداخل المطار المختلفة سيولة مرورية وانتظام الخدمات الأمنية والأكمنة .
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