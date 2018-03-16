video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرة

الجمعة، 16 مارس 2018 09:46 م
تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرة مطار القاهرة الدولي





كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

شهدت  بعض الطرق والمحاور المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي بعض الكثافات المرورية حيث شهد طريق صلاح سالم وكوبرى اكتوبر زحام مروري  فى الطريق المتجه الى مطار القاهرة الدولي. 
 
فيما شهد الطريق الدائرى  سيولة مرورية من الجانبين  المتجه الى مطار القاهرة الدولي ، كما شهدت مداخل المطار المختلفة سيولة مرورية وانتظام الخدمات الأمنية والأكمنة . 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسميا.. "مصر للطيران" تعلن انطلاق رحلاتها لروسيا الشهر المقبل.. الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو.. ومصادر بالطيران: مطار القاهرة جاهز لاستقبال الروس.. وبوابة مخصصة بمبنى 2 للرحلات الروسية

ليلى علوى تنشر صورة لها من مطار القاهرة بصحبة محمد منير وإلهام شاهين

إعدام شحنة "بط" بمطار القاهرة بعد وصولها من فرنسا

حركة المرور

مطار القاهرة

اخبار المطار




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة