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الجمعة، 16 مارس 2018 05:51 م
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تحرير 386 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة بمطروح

الجمعة، 16 مارس 2018 05:35 م
تحرير 386 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى حملة بمطروح حملات مروريه-ارشيفية





مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 386 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط  سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 52 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
 
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 

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