تحرير 1360 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1360 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 396 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و53 مخالفة إزالة ملصقات و71 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 15 سيارة و155 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و57 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و42 رخصة لمخالفة البيئة و103 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و42 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 83 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و41 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و51 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و58 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.